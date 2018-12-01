Скончался экс-президент США Джордж Буш-старший

01 декабря 2018 г. 11:13
Источник: Интерфакс-Украина
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Бывший президент США Джордж Буш-старший умер в возрасте 94 лет, сообщают в субботу американские СМИ со ссылкой на заявление представителя бывшего главы государства.

Джордж Буш-старший скончался в Хьюстоне в пятницу вечером по местному времени. В последние месяцы часто поступали сообщения о его плохом самочувствии.

Он принял участие во Второй Мировой войне, затем занимался нефтяным бизнесом. В 1964 году перешёл в политику, присоединившись к Республиканской партии.

В 1988 году Джоджа Буша-старшего избрали президентом США. Он занимал этот пост с 1989 по 1993 год, став 41-м президентом США.

Его сын, Джордж Буш-младший пошёл по стопам отца, став 43-м президентом страны.

 Американские СМИ отмечают, что на срок президентства Джорджа Буша старшего пришёлся ряд важных геополитических событий - таких, как распад СССР и международная военная операция против президента Ирака Саддама Хусейна "Буря в пустыне".

 

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