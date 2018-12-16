Скончался экс-ректор Налоговой академии Петр Мельник

16 декабря 2018 г. 15:09
Источник: УНИАН
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Бывший ректор Налоговой академии и экс-депутат Верховной Рады Петр Мельник умер в Киеве в воскресенье, 16 декабря, в возрасте 61 года.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Игорь Черезов.

"Сердце не выдержало ... Он так мечтал об окончании многолетних судебных тяжб", -написал адвокат. Кроме того, в комментарии УНИАН Черезов отметил, что о смерти Мельника узнал от его родных. По словам адвоката, Мельник скончался в больнице "Феофания".

Как сообщалось, в 2013 году Мельник был задержан во время получения от двух граждан взяток за поступление их родственников в Национальный университет Государственной налоговой службы.

В августе того же года он сбежал из-под домашнего ареста и вернулся в Украину в апреле 2014 года. 24 июня 2014 года Главное следственное управление МВД завершило досудебное расследование в уголовном производстве по фактам получения Мельником взяток и направило обвинительный акт в Ирпенский городской суд Киевской области.

8 июля 2014 года Ирпенский городской суд вынес оправдательный приговор Мельнику. Генеральная прокуратура Украины обжаловала этот приговор. В начале ноября Апелляционный суд Киевской области отменил решение суда, которым был оправдан Мельник. Дело было направлено на новое судебное рассмотрение.

25 ноября 2015 года Генпрокуратура завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Мельника. Однако в декабре прошлого года уже Бородянский районный суд Киевской области оправдал Мельника. В ГПУ заявили, что будут обжаловать и это решение. 
 

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