Следователи установили, каким образом Мусеев передавал секретные данные россиянам - прокуратура

О подозрении в государственной измене главе районной администрации Максиму Мусееву сообщили в сентябре. По данным СБУ и прокуратуры, он работал на российские спецслужбы и передавал информацию о ветеранах АТО сотрудникам ФСБ. Во время досудебного расследования было проведено 5 обысков, допрошено почти два десятка свидетелей, назначено 6 экспертиз. По результатам проведенной работы, говорят в прокуратуре, удалось установить каким образом передавалась информация россиянам.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области:

Ми отримали вже певні результати експертиз частково, які підтвердили, що дійсно та інформація, яка передавалася. Вона містить в собі державну таємницю. Дуже багато секретної інформації, тому я можу лише повідомляти те, що довзоляють процесуальні керівники, усіх обставин як саме, якими каналами все передавалося я говорити не можу . Але я можу говорити про певний прогрес у цьому кримінальному провадженні.

После сообщения о подозрении Мусееву, мэр Харькова, Геннадий Кернес, отстранил главу районнй администрации от работы. Вскоре, на сессии горсовета в октябре оппозиционные депутаты требовали уволить Мусеева и прекратить депутатские полномочия, аргументировав тем, что это рабочая необходимость, поскольку подозреваемый возглавлял бюджетный комитет. Однако, мэр заявил, что отстранения от работы достаточно.

Геннадий Кернес, мэр Харькова (октябрь 2018-го):

Мы много видели разных сфальсифицированных дел, и я бы не хотел, чтобы мы распространяли, что Максим является «зрадником», никакой он не «зрадник», то такое дело, а то, что он является, его принадлежность к российскому паспорту, то такое дело - пусть несет административную ответственность.

Сам Мусеев назвал дело в отношении себя "политическим заказом", правда дистанционно, опубликовав заявление в соцсетях. По данным СБУ, чиновник покинул территорию Украины еще летом. На своей странице в "инстаграме" 12 ноября он опубликовал фото, на котором есть отметка с геолокацией "Варшава, Польша".