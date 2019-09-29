Словакия приостановила полеты советских МиГ-29

В Словакии приостановили полеты советских МиГ-29 из-за того, что во время учебного полета один из истребителей разбился, передает Associated Press.

По данным Министерства обороны Словакии, катастрофа случилась в субботу вечером, 28 сентября.

Отмечается, что пилот истребителя успел катапультироваться и сейчас находится под присмотром медиков, его жизни ничто не угрожает.

Самолет разбился недалеко от города Нитра, в 100 км от Братиславы.

Из-за аварии военные приостановили эксплуатацию всех самолетов МиГ-29 до выяснения причины крушения.

В прошлом году Словакия подписала контракт на покупку 14 самолетов F-16 у Lockheed Martin с целью заменить советские истребители.

Первый из новых самолетов должен прибыть в государство не позднее 2022 года.