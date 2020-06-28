Смертельная стрельба по отдыхающим в Барвенковском районе: в прокуратуре назвали причину

Мужчина, задержанный за стрельбу по отдыхающим с детьми в Барвенковском районе, открыл огонь из-за отказа подвезти его. Об этом сообщил пресс-секретарь прокурора Харьковской области Дмитрий Чубенко.

Напомним, происшествие произошло накануне вечером в селе Гусаровка Барвенковского района, там недалеко от карьера отдыхала компания из 10 человек с детьми.

Как сообщалось, из леса вышел неизвестный и совершил несколько выстрелов из неустановленного оружия в сторону отдыхающих.

В результате стрельбы двое мужчин получили огнестрельные ранения. Двух пострадавших доставили в больницу, 27-летний мужчина от полученных ранений скончался.

Как рассказали свидетели, местный житель 1967 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения, подошел к компании отдыхающих с детьми и потребовал отвезти его куда-то на их автомобиле.

После отказа начал стрельбу из боевого пистолета Макарова.

Злоумышленник был задержан самими отдыхающими.

Полиция открыла уголовные производства по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления.

Завтра в суде ему будут избирать меру пресечения.