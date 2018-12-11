Смертельное ДТП на Сумской: заседание перенесли из-за болезни защитника Дронова

Сегодня в Киевском райсуде проходило очередное судебное заседание по делу о смертельном ДТП на Сумской, в результате которого погибли 6 человек и 5 пострадали.

В судебное заседание не явился адвокат обвиняемого Геннадия Дронова Сергей Перепелица, поскольку он все еще находится на стационарном лечении в больнице.

Поэтом суд решил перенести судебное заседание.

Кроме того, адвокат потерпевших Лариса Матвеева сообщила, что ознакомилась с результатом дополнительной судебно-медицинской экспертизы, которая была назначена судом, и которую должны были провести до 10 декабря.

В ходе ее проведения эксперты ХОБСМЭ должны были дать окончательное заключение, была ли Зайцева в состоянии наркотического или алкогольного опьянения в момент аварии.

Однако эксперты не дали однозначного ответа о состоянии Зайцевой в момент ДТП, ссылаясь на то, что им недостаточно информации.

Результаты данной экспертизы сегодня в судебном заседании не оглашались.

Перерыв по делу объявлен до 14:00 19 декабря.