Смертельное ДТП на Сумской: Зайцевой в суд вызвали "скорую"

Сегодня, в Киевском райсуде Харькова должно состояться очередное судебное заседание по делу о смертельном ДТП на Сумской, в результате которого 6 человек погибли и пятеро пострадали.
В суд доставили подсудимых, однако в зал судебных заседаний конвойные завели только одного из подсудимых – Геннадия Дронова.
Елена Зайцева в зале заседаний не появилась.
По информации, предоставленной конвойным ее адвокату Юлии Козырь, Зайцева не может идти сама, так как у нее отказывают ноги.
Адвокат ходатайствовала в суде о вызове медиков скорой помощи для своей подзащитной и настаивала на том, что Зайцевой необходима госпитализация.
В судебном заседании объявлен перерыв для приезда медиков для подсудимой.
Напомним, в прошлый раз из-за плохого самочувствия подсудимой Зайцевой заседание закончили досрочно.