Смертельный коронавирус: количество погибших достигло 636

07 февраля 2020 г. 8:44
Источник: Левый берег
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От коронавируса на материковом Китае скончались уже 636 человек, 73 из них умерли за прошедшие сутки. Было обнаружено 3143 новых случая заражения, а общее количество превысило 31 160, пишет Reuters. 

За пределами материковой части Китая вирус распространился в 27 странах мира, заболевших около 320. На круизном лайнере, стоящем на карантине в Японии, обнаружили 41 новый случай заражения, таким образом, общее количество больных на нем составило 61.

Также вирус был найден среди троих пассажиров лайнера в Гонконге, корабль также находится на карантине. В Тайване, где заболели 16 человек, запретили причаливать международным круизным кораблям. 

В Британии гражданин заявил, что заболел после поездки в Сингапур. 

Правительство предоставило список стран, после возвращения из которых в случае проявления симптомов болезни нужно изолироваться, это - Таиланд, Япония, Южная Корея, Гонконг, Тайвань, Сингапур, Малайзия, Макао и Китай. 

6 февраля в Китае скончался врач Ли Вэнлиань, который одним из первых пытался предупредить о новом коронавирусе.  

С тех пор, как доктор Ли начал рассказывать о вспышке коронавируса и своей болезни, он обрел большую популярность. Тысячи пользователей Weibo, китайского аналога "Твиттера", комментировали его посты о болезни, выражая ему поддержку. Некоторые называли Ли героем.

 

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