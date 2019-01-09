Снегопад в Харькове. Синоптики и дорожники предупреждают об ухудшении погодных условий

Заснежило в Харькове около 3 ночи. Харьковчане с самого утра начали жаловаться на большие сугробы у подъездов и непосыпанные смесями тротуары возле жилых домов. В центре города, говорят горожане, пешеходные дорожки также расчищены не всюду, но ситуация лучше, чем на окраинах.

Вячеслав, харьковчанин:

Я живу в центре, здесь плюс-минус. Единственное, что кучи, которые здесь нагребают, они очень большие и почему-то центр города, а их не вывозят. А люди ходят по таким маленьким траншейкам в этих сугробах. Не очень удобно.

Ирина, харьковчанка:

В-принципе, ситуация на Гагарина така же, как и здесь, в центре, но во дворах переходам тяжело. Пробираемся через сугробы.

Александр, харьковчанин:

Непочищен город вообще, девушка. - А где сложнее всего было? - Та везде грязно, одна площадь чистится и все.

Водители тем временем говорят, что в центре города и на главных магистралях осложнений движения нет, только на некоторых участках, где есть крутые подъемы или узкие улицы. В то же время с тем, жалуются на пробки и недостаточно очищенные дороги в спальных районах Харькова.

Игорь, харьковчанин:

Все чистится, все посыпается, другое дело что состояние автомобилей такле, что забраться на горку не может. В остальном прекрасно, где есть органы различного управления, там все вычищено до блеска, а в сторону, там, конечно, трудней.

На улицы Харькова вывели больше 130 единиц техники для уборки снега. Расчищают пешеходные дорожки, остановки общественного транспорта и выходы из «подземки» почти полторы сотни коммунальщиков, отмечают в мэрии. Водители, в свою очередь, жалуются, что есть множество проблемных дорог и в области, в частности, в направлении Липцев и Лозовой, поэтому передвигаться там очень сложно из-за гололеда и снежных заносов. Областные дороги на Харьковщине расчищают более 200 единиц техники, уверяют дорожники. Для обработки дорог в ближайшее время в подготовили 30 вагонов песчано-солевой смеси, а также технической соли. В области, подчеркивает Евгений Зражевец, работает штаб, который отслеживает ситуацию с непогодой.

Евгений Зражевец, глава Службы автомобильных дорог в Харьковской области:

Пріорітети, які відпрацьовуються – це, звісно, наші головні артерії: траса на Київ М-03, на кордон з Донецькою областю, також Чугуїв-Мілове, ту дорогу, яку ми зробили Харків-Охтирка, Окружна дорога і цілий ряд стретегічних напрямків, які поєднують Харків з районними центрами. Ми відпрацьовуємо графік замін наших спеціалістів, тому що через добу чекаємо більш інтенсивні опади, десь у два рази інтенсивніше.

Дорожники и синоптики предупреждают о существенном ухудшении погодных условий уже в пятницу, поэтому просят водителей, по возможности, не выезжать на дороги. Снегопад и дополнят порывы ветра, которые могут достигать 15-20 метров в секунду.