Снегопады и морозы до -18. Когда на Харьковщине начнется похолодание?

Существенное изменение погодных условий на Харьковщине ожидается уже в среду, 13 января. Синоптики обещают снегопады, местами метель, налипание мокрого снега, на дорогах - гололедица. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду, температура - от 0 до - 8. Такие природные неурядицы могут привести к нарушению движения траснпорта на отдельных участках дороги, говорят в патрульной полиции. Поэтому рекомендуют водителям, по возможности, отказаться от поездок на авто. И парковать машины так, чтобы не мешать снегоуборочной технике, передвигаться на минимальной скорости, не делать резких маневров и быть более внимательными, приближаясь к пешеходным переходам.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Хар. обл.:

Перш за все, потрібно розуміти, що в зимовий період водіям необхідно нагально слідкувати за технічним станом свого транспортного засобу, за станом гальмівної системи, за станом шин автомобіля. Дотримуватися безпечної дистанції та безпечної швидкості руху.

Похожая погода будет и на следующий день - в четверг, 14 января. Перед выходными ветер утихнет, количество осадков уменьшится, но на Харьковщину придет холодная воздушная масса арктического происхождения. Столбик термометра поползет вниз, днем ​​-6 -11. Ночью - до 18 градусов мороза. Холодный период, по прогнозам синоптиков, продлится до 19 января. При чем, это касается почти всей территории страны, на Западе температура даже снизится до -30.

Все - из-за дву мощных циклонов, которые придут из Европы и со стороны России.

Климатологи говорят, о каки-либох аномальных погодных явлениях речь не идет. Напротив, похолодание и осадки смогут выровнять синоптическую ситуации в Украине.

Надежда Максименко, доктор географических наук ХНУ им. Каразина:

В этом году мы не добрали количество осадков, но нынешняя синоптическая ситуация обещает, что это исправится. Вспомнили такую зиму, которая должна быть в Харьковской области. Она несколько теплее, чем средние многолетние данные, но уже выравнивается и ближе к многолетним показателям, которые есть.

Мощная непогода, которая бушует в Испании, наделала там много бед и унесла жизни более, чем десятка людей, в Украину не дойдет, прогнозируют специалисты, циклон по пути из Европы ослабнет. А вот циклон, который направляется в Украину из Сибири принесет крепкие морозы, которые, вероятно, не отступят до конца января.