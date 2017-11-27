Снижение скорости до 50 км/ч вступит в силу с 1 января

В субботнем номере "Урядового курьера" было опубликовано постановление Кабмина о снижении максимальной скорости движения автомобилей в городах с 60 км/ч до 50 км/ч. Изменения вступят в силу с начала следующего года.

Соответствующие изменения вносятся в Правила дорожного движения.

"На сегодняшний день в подавляющем большинстве стран ЕС разрешенная скорость движения транспортных средств в населенных пунктах составляет не более 50 км/ч, а в особых пунктах - 30 км/час. Таким образом, принятие акта позволит приблизить национальное законодательство к законодательству Европейского Союза", - говорится в пояснении к постановлению.

Напомним, что сейчас Правила дорожного движения предусматривают максимальную скорость в населенных пунктах 60 км/час. На отдельных участках дорог при согласовании с Национальной полицией разрешенная скорость может быть увеличена. Так сделано, например, на некоторых магистралях в Киеве.