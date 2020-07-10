Снова сильные дожди: синоптики предупредили об ухудшении погоды в западных областях Украины

10 июля 2020 г. 15:51
Источник: Новое Время
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Укргидрометцентр предупредил об ухудшении погоды в западных областях Украины на выходных, 11 и 12 июля.

По данным синоптиков, 11 июля в большинстве западных областей ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15−20 м/с (І уровень опасности, желтый).

12 июля в западном регионе Украины ожидаются значительные грозовые дожди.

В Карпатах и на Закарпатье пройдут сильные ливни (II уровень опасности, оранжевый).

В то же время в других регионах Украины прогнозируется ясная, сухая и солнечная погода.

В большинстве областей страны в выходные будет жарко.

 

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