Солнечное затмение в пятницу 13-го: чего ожидать

Солнечное затмение, которое состоится в эту пятницу 13-го, можно было бы считать обычным астрономическим явлением, его можно наблюдать несколько раз в год. Если бы не значительное отличие - вместе с ним начинается целый коридор из трех затмений. Такое совпадение бывает довольно редко, говорит астролог. В последнее его можно было наблюдать около 50 лет назад, а следующее по прогнозам - лишь в 2080 году. Вместе с тем скоро начнется и лунное затмение 27 июля.

Лариса Гресь, астролог

Планета приближается к земле – она находится на максимально приближенном расстоянии от нее и происходят события, которые влияют на нас с вами. Мы начинаем менять свои стереотипы поведения – патерно поведения наши меняются. И вот в этот период времени происходит очень сильная перестройка - эмоционально болезненная. Как правило, любое затмение - оно влияет на психически неустойчивых людей, на людей зрелого возраста и больных. Ну, что касается солнечного затмения – это как моя 19-ти летняя практика показывает – это пик сердечнососудистых обострений.

В зоне риска находятся люди, страдающие сердечнососудистыми заболеваниями, люди в возрасте и люди с неустойчивой психикой.

Лариса Гресь, астролог

Для них, конечно, важен покой, в этот период для них просто важно просто заниматься интересным делом или отдохнуть буквально два-три дня. В течение недели – это вообще было бы замечательно. Это снизит риски негативного влияния вот этого явления, для всех остальных – всего один день. Один день, когда нужно пережить всплески неконтролируемой агрессии, немотивированной агрессии и всего лишь навсего.

А вот жители города говорят: не очень верят в то, что затмение может влиять на здоровье. Зато им больше верится в то, что изменение погоды влияет на самочувствие.

Лиза, харьковчанка

Ну, помню, что с детства нужно было смотреть в какое-то такое стеклышко, чтобы его увидеть – зеленого цвета, если я не ошибаюсь. Ну, в общем-то, и всё. Будем говорить так, в этом году это первое осознанное солнечное затмение в моей жизни.

Анатолий, харьковчанин

Каждое природное явление, наверно, влияет, но это уже надо спрашивать специалистов. Переменная погода – да, а на солнечное затмение – оно так редко бывает, что разве угадаешь?

Соломия, харьковчанка

Ну, может быть, я даже не знаю. Кто-то в это верит, кому-то действительно плохо. Ну, вот у меня просто на погоду бывает, болит голова или что-то такое. Поэтому тут однозначного ответа нет, точно это вливает или не влияет.

И, хотя редкое астрономическое явление совпадает с пятницей 13 - предвестником несчастью - оно никак связано друг с другом и ничего страшного не предвещает. Главное - это отдохнуть на выходных. А само затмение смогут наблюдать только жители южного побережья Австралии, острова Тасмания и на части Антарктиды. В Украине же его видно не будет.