Состоялось подготовительное заседание по делу патрульного Дениса Евдокименко. Что решил суд?

Превышение служебных полномочий или злостное неповиновение полицейскому? В стенах Дзержинского суда происходило подготовительное заседание по делу патрульного Дениса Евдокименко, о событиях, которые происходили в феврале текущего года. Тогда во время патрулирования Шевченковского района, по словам Дениса Евдокименко, сработала система "Рубеж", которая идентифицирует автомобили, находящиеся в розыске. Оказалось, что Лексус, который остановили разыскиваемый исполнительной службой за неуплату коммунальных платежей. Далее, по словам патрульного, они сообщили водителю, что по закону они обязаны временно задержать транспортное средство. Впрочем, мужчина вызвал адвоката, который по словам патрульного физически препятствовал работе эвакуатора, став между ним и Лексусом, это же подтверждается в обвинительном акте, говорит адвокат патрульного Евгений Мельниченко.

Евгений Мельниченко, адвокат Дениса Евдокименко

Тобто іде виклад про те, що підзахисний виконував свою роботу. Тимчасове затримання - законне. Всі дії законні. Написанно, що він попереджував про застосування яких ось примусу і заходів, однак і вказанно, що потерпілий стояв між евакуатором і Лексусом, тобто це була небезпечна зона, навіть з технічної точки зору.

Поэтому, говорит защитник Евдокименко, патрульном пришлось применить физическое воздействие и наручники. А теперь ему инкриминируют превышение служебных полномочий и служебный подлог. Поэтому адвокат патрульного подал ходатайство о возвращении обвинительного акта для надлежащего оформления прокурором.

Денис Евдокименко

За направленням обвинувального акту до суду, з боку прокурора, суд встановив чисельні помилки при складанні нормативно-правових актів та складання всього обвинувального акту з боку прокурора. Тому сьогодні рішенням Дзержинського суду - обвинувальний акт повернуть до обласної прокуратури, до прокурора Сороки для подальшого доопрацювання та роботи над помилками.

Прокурор и сам пострадавший выступали против удовлетворения ходатайства, по их мнению, он составлен в соответствии с действующим законодательства, а некоторые технические ошибки никоим образом не нарушают прав стороны защиты.

Юрий Кубай, пострадавший

Обвинувачений та його захисник, через засоби масової інформації, ну, активно поширюють відомості згідно яких вони в судовому порядку готові довести невинуватість поліцейського, однак фактично ми бачимо, що своїми діями вони всіляко намагаються уникнути судового розгляду справи, шляхом заявлення необгрунтованого клопотання про повернення обвинувального акту.

Впрочем, суд решил - удовлетворить ходатайство частично.

Екатерина Аркатова, судья

Керуючись статтею 109, 291, 314 КПК України, суд ухвалив. Клопотання захисника, адвоката обвинуваченного Мельніченко - задовольнити частково.

Так обвинительный акт по уголовному производству в отношении патрульного должны вернуть прокурору, если тот не подаст апелляцию.