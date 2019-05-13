Сотни харьковчан пришли отстоять палатку евромайдановцев в центре города

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Воскресенье. Протест в центре города, шествие под желто-голубыми флагами.

По официальной информации полиции, более трехсот человек собрались на площади Свободы, чтобы выступить против демонтажа палатки, которую евромайдановцы установили еще 5 лет назад. Здесь собирают помощь для бойцов, воюющих на востоке Украины.

Галина Куц, политолог

Я стрічку знайшла, яку я носила на Майдані з 2013 року. Я її вже заховала для пам’яті. Вона у мене вся в снігах, в дощах, коли ми втікали від тітушек. І сьогодні я її знову дістала, тому що зрозуміла, що вертається той момент у Харкові, який був п’ять років тому.

Люди решили собраться после опубликованного официального предписания на сайте городского совета. В документе указано, что палатку нужно демонтировать в течение трех дней, то есть уже во вторник активисты должны убрать палатку из центра города. В случае невыполнения решения исполкома коммунальщики принудительно уберут её с площади. Активисты с этим не согласны и собирают подписи "за".

Борис Редин, организатор Харьковского Евромайдана

А зараз Кернес об’явив фактично війну українському Харкову. То йому хочеться проспект перейменувати в «Жукова», то йому хочеться намет знести, який єдиний на всю Україну. Це неприпустимо.

Они готовы самоорганизоваться и защищать палатку от посягательств со стороны городских властей. И считают такие действия нарушением Закона Украины и реваншистских настроений.

Игорь Рассоха, соорганизатор Харьковского Евромайдана

Мы - граждане Украины, мы защищаем наше государство в той войне, которая продолжается. И нужно быть огромным циником, чтобы заявить, что войны нет. Поезжай в Авдеевку, сучий пес, и посмотри, есть война или нет. Наш горсовет, конкретно его лидер Кернес, занялся государственными преступлениями, а именно: развязывание гражданской войны внутри города, а это называется - объявление гражданской войны огромной части харьковчан.

Активисты говорят, что они теперь все время начеку. Днем или ночью, если придут снимать палатку, будут его охранять.