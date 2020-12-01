Сотрудника «Укрзализныци» будут судить за хищение топлива на 400 тысяч гривен

В Харькове пойдет под суд сотрудник «Укрзализныци», которого обвиняют в хищении топлива в крупных размерах.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры, обвинительное заключение в отношении должностного лица регионального филиала «Южная железная дорога» АО «Украинская железная дорога» направлено в суд по ч. 4 ст. 191 УК Украины.

Следствием установлено, что указанный служащий в период времени с ноября 2019 по март 2020 года, составляя недостоверные официальные документы, завладел бензином в количестве почти более 13200 литров и сжиженным нефтяным газом в количестве более 10 000 литров.

Указанное топливо принадлежало одному из производственных подразделений регионального филиала «Южная железная дорога» АО «Украинская железная дорога».

Общая стоимость указанного имущества составляет более 400 тысяч гривен.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.