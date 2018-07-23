Современные 3d фотообои®

С детских лет большинство из нас помнит неповторимые пейзажи лесов, сказочные водоемы и роскошные лианы. Все эти картины смотрели на нас со стен квартир, на которых были наклеены фотообои. Но именно сегодня фотообои получили новый виток своего существования на рынке. Прекрасные мотивы природы, цветов или водоемов в интерьерах наших домов создают ощущение присутствия современные 3д фотообои. Высококачественные материалы и современные технологические решения акцентируют внимание на необходимом в интерьере.

Чем выделяются 3D фотообои?

3D фотообои специально изготавливают на широкоформатном полотне, которое удобно наносится на любую поверхность. Рисунок не имеет значения, главная особенность - эффект объема. Для изготовления 3D фотообоев используют современные компьютерные технологии. С помощью особого программного комплекса формируют рисунок, подбирают цвета и оттенки и только после этого печатают. Изготавливают 3D фотообои широкоформатной печати на бумаге, виниловой или флизелиновой основе.

Самым экологичным материалом для дома считаются фотообои на бумажной основе. Такое оформление подойдет для сухих помещений. В помещениях с высоким уровнем влажности хорошо служить обои на флизелиновой основе. Они подвергаются влажной очистке без химических веществ.

3D фотообои можно наклеивать на различные виды поверхностей от потолков, к зеркалам.

Классификация 3D фотообоев по типам.

По типам 3D фотообои можно классифицировать на:

- самостоятельные полотна (одинарные) в виде самостоятельного рисунка;

- Флуоресцентные 3D фотообои, которые создают эффект присутствия других деталей за счет использования дополнительных красок или элементов.

Вторые 3D фотообои значительно дороже, но лучше смотрятся в сочетании со специальным освещением.

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Как использовать 3D фотообои в интерьере.

3D фотообои хорошо подойдут в отделке таких помещений, как спальня, гостевая комната, библиотека, прихожая, детская комната, а также в отделке офисов. Чаще всего 3D фотообои покупают для стен, но также все чаще используют в оформлении потолка. Фотообои с 3D эффектом зрительно увеличивают маленькую комнату, придавая ей непревзойденного вида.

Ваша спальня станет неповторимым местом для отдыха, если для ее оформления использовать 3D фотообои с природными рисунками, цветами и различными растениями. Детскую комнату украсят персонажи из любимых сказок.

Абстрактные изображения эффектно подойдут в гостевой комнате. А для рабочего кабинета как нельзя лучше подойдет динамичное изображение или пространственное.

Стены в коридорах или прихожих помогут увеличить геометрические рисунки, которые делают акценты на деталях. Для кухни или столовой будут полезными изображение цветов или зелени.

Источник: https://fotooboi.org.ua