Спас пассажиров автобуса от взрыва - Президента просят наградить афганца

Жителя Харьковской области Юрия Малявина предлагают наградить орденом "За мужество" за спасение пассажиров автобуса от взрыва гранаты.

Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Президента Украины вчера, 23 мая.

Напомним, инцидент произошел 16 мая в автобусе "Харьков-Чугуев". Там выпивший мужчина после ссоры с женщиной стал угрожать, что взорвет боеприпас в салоне. Водитель вынуждено остановил автобус среди трассы и пассажиры стали выходить на улицу. Также вышел и сам зачинщик, бросив чеку от гранаты в траву.

Боеприпас у мужчины отобрал 56-летний ветеран войны в Афганистане, который зажал его в руке и час дожидался специалистов взрывотехнического управления, даже после того, как пассажиры нашли чеку и вернули ее на место.

За сутки петиция набрала 248 голосов из 25 тысяч, которые необходимы для рассмотрения.