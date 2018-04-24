Спасатели хотят приостановить работу пяти ТРЦ. Чрезвычайники озвучили первые результаты проверок противопожарной безопасности

Больше 1000 нарушений норм, которые касаются пожарной безопасности и гражданской защиты. Такие цифры озвучили харьковские спасатели, подбивая первые итоги проверок мест массового скопления людей в городе. Они были инициированы премьер-министром в марте, после трагедии в российском Кемерово, когда в следствие пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибло 64 человека, из них большинство – дети. Опасными для посетителей. По данным ГСЧС, в данный момент остаются и торговые центры, и культурно-развлекательные заведения.

Владимир Юрченко, нач. хар. городского отделения ГСЧС в Харьковской обл.:

По результатам проверок руководителям вручены акты и предписания для устранения нарушений. 73 руководителя привлечены к админответственности за невыполнение и несоблюдение правил пожарной безопасности. Рассматривается вопрос о подаче 5 исков в административный суд для приостановки работы объектов, в том числе "Дафи".

Документы спасатели планируют подавать в суд в ближайшие дни и отмечают, в одном из харьковских ТРЦ им вовсе не позволили проверить состояние противопожарной безопасности.

Владимир Юрченко, нач. хар. городского отделения ГСЧС в Харьковской обл.:

По графику было проверить развлекательный центр "Протон" по адресу площадь Защитников Украины 7/8, нас не допустили к проверке, мы составили акт, направили в райотдел полиции. Будем пытаться туда попасть.

Нарушения, по данным ГСЧС, они зафиксировали также и в медицинских учреждениях – в поликлиниках и больницах города их выявлено 37, в частности, чрезвычайники говорят о плохом состоянии противопожарной безопасности в 26-й районной поликлинике. Также спасатели сообщают о более, чем 800 нарушениях в образовательных учреждениях Харькова. В профильных департаментах мэрии, в свою очередь, уверяют, что над устранением этих нарушений работают.