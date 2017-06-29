Спасатели обучали отдыхающих поведению на воде и реанимации утонувших

Под воду один из отдыхающих начинает «уходить» посередине водоема. Через какие-то секунды возле него уже оказывается спасатель.

Еще немного времени и пострадавший уже на берегу. Спасение из воды, а затем реанимация пострадавшего - часть учебных мероприятий для отдыхающих. Хотя сегодня Владиславу пришлось вытаскивать своего напарника, применять свои специальные знания и умения к отдыхающим парню приходилось не раз. Основными причинам несчастных случаев старший спасатель называет алкоголь в случае со взрослыми и недосмотр родителей в отношении детей.

Владислав Пугач, старший спасатель:

Вчера был случай - девочка тонула на День конституции, и вот будет день десантника или Ивана Купала, ждем случаев таких.

4-летний Юра на Журавлевке - первый раз в этом году. Поплавать малыша привела бабушка Валентина. Она внимательно наблюдает за внуком. Хотя Юра уже знаком с водой, был на море, - основной инструктаж еще впереди.

Валентина, бабушка 4-летнего Юры:

Он знает, что нельзя самому заходить глубоко, что нырять нельзя, что в рот руки нельзя брать - микробы.

Основные правила поведения на воде 10-летняя Милана рассказывает без запинки. На водоеме девчушка - как дома. Почти каждый жаркий день она вместе с мамой проводит на воде. Потому очень внимательно относится к демонстрации от Красного креста.

Милана, 10 лет:

Вдруг все-таки пригодится, с таким встретиться, что человек тонет, его надо спасти.

И первой вызывается попробовать. Малышка строго следует указаниям инструктора - стать ближе в спасаемому, определить место, куда ставить руки в замке.

Мы ставим ручку и вторую ручку сверху и нажимай. При этом ручки смотри, вот так вот ручки ты держишь.

С начала купального сезона на Харьковщине утонуло 3 человека, еще по 9-ти случаям сейчас ведутся следственные действия. Это меньше, чем за тот же период в прошлом году. Знания и практические навыки смогут уберечь от трагедии, уверены спасатели. Особое внимание они просят обращать на места для купания. Например, этот бесплатный пляж - излюбленное место отдыха харьковчан - изначально не был приспособлен для этого.

Александр Губарь, начальник отдела техногенной безопасности ГУ ГСЧС в Харьковской области:

Гребной канал, который здесь, он довольно глубокий, здесь бьют течения подводные и очень холодная вода. При перепаде температуры могут быть и сердечный приступ и другие судороги.

Кроме практических занятий курсанты университета гражданской защиты роздали отдыхающим специальные листовки с информацией о поведении на воде.