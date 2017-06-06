Спасение четверолапых. Харьковские копы спасли щенков и котят от сомнительной продавщицы

Инцидент произошел, накануне, в районе Центрального рынка. Экипаж, рассказывают в патрульной полиции, получил вызов в полдень - на улице Суздальские ряды возник конфликт между гражданами.

Ангелина Дисская, инспектор УПП г.Харькова

Прибувши за вказаною адресою поліцейські з’ясували, що конфлікт відбувається між двома громадянками. Як повідомила заявниця, що на її очах здійснювалася торгівля тваринами через що в них і виник конфлікт. Інша жінка повідомила, що вона не здійснювала торгівлю тваринами, а дарували їх перехожим. Але пояснити поліцейським звідки в неї тварини вона не змогла

Копы собрали объяснения и заявления, для последующей передчи их в местный райотдел, а животных передали в один из общественных приютов. Тут, в службе спасения животных, они поживут вместе с другими постояльцами пока волонтеры не найдут для них подходящих хозяев. Сотрудники уже определили возраст всех четверолапых - от одного до двух месяцев отроду и дали спасенным имена. Черно-белых щенков прозвали созвучными именами Бим и Бом, а котят: Сэмом и Моней, последнюю, к слову, сегодня передали в хорошие руки.

Татьяна Пасынок, волонтер ГО “Порятунок тварин Харків”

Было два щенка и два котенка. И ребята полицейские привезли их к нам. Одного котенка удалось сегодня пристроить. Его забрала девушка в семью. Подружку Сэма. Здесь животные находятся до того момента пока не пристроятся, пока не найдут своих хозяев, вот. Вопрос с коробочниками нас стоит уже давно и очень остро. Мы понимаем пока в Харькове есть спрос, да, то есть и коробочники.

Еще одна весомая причина роста числа "коробочников" - несовершенство действующего законодательства, убеждены зоозащитники. Ведь админштраф от 17 до 119 гривен, который грозит нарушителю за торговлю с рук в неустановленном месте, мало кого пугает.