Спокойный, общительный и ласковый к людям: кот известной харьковчанки, погибшей на Донбассе, ищет новый дом

Спокойный, общительный и ласковый к людям. Кот Айдар - шотландец, ему четыре года. Для Сергея Червоного, мужа Яны, его появление стало неожиданностью. Маленького серого пушистика жена принесла перед тем, как уйти на фронт. Назвала в честь батальона, которому помогала. Айдара здесь любят всем сердцем. А вот оставлять дальше не могут. Все - из-за дочкной аллергии. Новым хозяевам, говорит Сергей, хлопот с Айдаром не будет.

Сергей Червоный, муж погибшей харькочанки-волонтера

Спит целыми днями практически, залезет на стул и спит под столом, нормальный ,компанейский, в принципе, не дерется, для детей, в принципе, нормальний, с другими тоже контактирует – собачками там

Яна Червоная - харьковская волонтер, наводчица-пулеметчица сорок шестого отдельного батальона спецназначения «Донбасс Украина». Червоная погибла году в апреле на Луганщине. Российские наемники попали в блиндаж, где находилась Яна. Ей было тридцать девять лет.

Вместе стояли и на Евромайдане, затем - волонтерили, а затем провела ее на фронт Елена Вовк - подруга Червоной. О том, что Яна мечтает о котике, Елена знала. Даже когда назвала в шутку в ее честь одного из своих котят.

Елена Вовк, подруга Яны Червоной

Потому что одна стая - в одну сторону , все кушают, а одна - в стороне, все на горшок , а она - мимо горшка , она отличалась от всех, и поэтому я ей дала ее имя. Янка все время говорила, что заберет котенка, ну так мы дотянули, что котенок поехал в другую семью

У Елены самой дома - кошка и собака. Приютить Айдара она не может. С домашними любимцами уже и все знакомые.

Айдар - кот благородный, имеет паспорт, удостоверяющий - он шотландец. Однако зарабатывать на нем не собираются. В добрые руки Айдара отдадут со всем кошачьим сокровищем - вот таким домиком, кормом, миской и перчаткой для расчесывания. Главное - чтобы о котике заботились.