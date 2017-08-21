США приостанавливают выдачу виз для России

Процедура приостановлена на неопределенный срок.

США прекратят выдачу неиммиграционных виз по всей территории России.

"В связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена", – сказано в заявлении.

В посольстве добавили, что процедура выдачи неиммиграционных виз в консульствах США в России будет приостановлена на неопределенный срок. Однако 1 сентября 2017 года эта процедура возобновится в Москве.

Сообщается, что ранее назначенные собеседования будут отменены. Тем, кто уже подал документы на оформление визы США, сообщат о том, как они смогут переназначить собеседование.

Напомним, Россия в ответ на одобрение Конгрессом США новых санкций против РФ приняла ответные меры, потребовав до 1 сентября массово сократить число американских дипломатов, чтобы уравнять их с числом дипломатов РФ в США. Так, в рамках новых мер против США покинуть Россию должны будут 755 американских дипломатов

