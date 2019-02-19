Стала известна дата оглашения приговора по делу о кровавом ДТП на Сумской

19 февраля 2019 г. 17:15
Автор: Наталья Белокудря
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Судья Виктор Попрас удалился в совещательную комнату для подготовки решения по делу о ДТП на Сумской.

Сегодня по делу завершились дебаты, после чего стороны обменялись репликами.

Присутствующий в судебном заседании обвиняемый Геннадий Дронов выступил с последним словом, в котором попросил прощения у всех погибших и потерпевших, но виновным себя не признал.

Обвиняемая Елена Зайцева, наоборот, вину признала полностью и пообещала никогда больше не садиться на руль, а также сказала, что она готова к любому наказанию, назначенному ей судом.

Ориентировочное время оглашения приговора по делу – 26 февраля. Время – 14:00.

 

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