Стало известно имя нового ректора ХНУВС

Дмитрий Швец назначен ректором Харьковского национального университета внутренних дел.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, новый ректор поблагодарил руководство МВД за доверие и всему коллективу университета за мудрые наставления, советы и поддержку.

Поздравили нового руководителя вуза Директор Департамента персонала, организации образовательной и научной деятельности МВД Украины полковник полиции Геннадий Доскевич, начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко, преподаватели и курсанты.

Начальник ГУ Национальной полиции в Харьковской области Валерий Сокурено принял участие в церемонии прощания со Знаменем учебного заведения. Он отметил, что весь коллектив работал на развитие университета и он всем благодарен за это.

"Три с половиной года мы шагали рядом, работа была плодотворная и интересная. Уверен, что новый ректор приумножит наши достижения. Мы не выбираем, где легче. Работаем там, где доверяют. Желаю, чтобы все вы были настоящими полицейскими, чтобы все вас уважали", - отметил он.