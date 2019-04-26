Стало известно имя нового ректора ХНУВС

26 апреля 2019 г. 12:49

Дмитрий Швец назначен ректором Харьковского национального университета внутренних дел.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, новый ректор поблагодарил руководство МВД за доверие и всему коллективу университета за мудрые наставления, советы и поддержку.

Поздравили нового руководителя вуза Директор Департамента персонала, организации образовательной и научной деятельности МВД Украины полковник полиции Геннадий Доскевич, начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко, преподаватели и курсанты. 

Начальник ГУ Национальной полиции в Харьковской области Валерий Сокурено принял участие в церемонии прощания со Знаменем учебного заведения. Он отметил, что весь коллектив работал на развитие университета и он всем благодарен за это.

"Три с половиной года мы шагали рядом, работа была плодотворная и интересная. Уверен, что новый ректор приумножит наши достижения. Мы не выбираем, где легче. Работаем там, где доверяют. Желаю, чтобы все вы были настоящими полицейскими, чтобы все вас уважали", - отметил он.

 

Видео: 

Дмитро Швець призначений ректором Харківського національного університету внутрішніх справ

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