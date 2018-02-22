Стало известно, какие школы и детсады из-за аварии на тепломагистрали отключили от тепла

В Харьковском городском совете сообщили. в каких школах и детсадах из-за аварии на тепломагистрали в Шевченковском районе Харькова не будет отопления.

По данным Департамента образования, это:

- школы №4, 5, 36, 37, 105, 109, 116, 131, лицей «Профессионал», Харьковский университетский лицей;

- детские сады №36, 66, 69, 119, 127, 178, 222, 323, 397;

- внешкольные учебные учреждения - ДЮСШ №1, УПАХ (учебно-производственное автохозяйство).

Напомним, из-за аварии на теплотрассе в некоторых школах и детсадах Харькова завтра не будет занятий.