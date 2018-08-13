Стало известно о состоянии здоровья пострадавших от отравления грибами харьковчан

13 августа 2018 г. 11:38
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Как сообщалось ранее, на выходных в токсикологическое отделение Харьковской городской клинической больницы с признаками пищевого отравления II степени доставили пятерых человек из Старого Салтова.

Как выяснилось, отдыхающие на базе отдыха харьковчане собрали грибы, которые затем сами приготовили их на обед.

В Харьковском горсовете прокомментировали состояние пострадавших и по поводу случившегося сообщили, что детей среди пострадавших нет.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, от отравления пострадали трое мужчин и две девушки.

Трое из пострадавших сейчас находятся в удовлетворительном состоянии. Им осталось несколько анализов и, скорее всего, их будут выписывать.

У двоих, по информации медиков, это девушки,  врачи говорят, что еще есть проявления отравления. Их выписывать пока врачи не собираются.

 

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