Стало известно, сколько раз участница смертельного ДТП на Сумской Зайцева покидала СИЗО

30 июля 2018 г. 17:58
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За все время пребывания в СИЗО подозреваемая в смертельном ДТП на Сумской в Харькове Елена Зайцева 29 раз покидала территорию изолятора.

Об этом сообщили в Северо-Восточном МРУ по вопросам исполнения уголовных наказаний, передает издание «Сегодня».

По их информации, обвиняемая Елена Зайцева покидала следственный изолятор для посещения суда, участия в следственных действиях и посещения больницы.

Второго обвиняемого, Геннадия Дронова, вывозили 26 раз — в суд и на следственные эксперименты.

Отметим, что харьковчан возмутило, что после того, как ее видели за пределами СИЗО №27 — на территории Центральной клинической больницы №5, - Зайцева якобы приезжает на слушания со свежим перманентным макияжем.

 

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