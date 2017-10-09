Старт отопительного сезона в Харькове. Где уже стало тепло и где батареи пока остаются холодными?

На холод в детских учреждениях и больницах жители города начали жаловаться еще на прошлой неделе. В некоторых школьных класах температура была ниже 16-17 градусов, поэтому дети вынуждены были одевать на уроках теплые куртки и шапки.

Михаил:

Ну не сказал бы, что отлично, но жалоб таких... Дома, наверное, холоднее. - А топить начали? Топить начали? -У нас обогреватель включают.

В пресс-службе «Харьковских тепловых сетей» подчеркивают, что по состоянию на 9 октября к отоплению подключены две трети больниц и поликлиник города, кроме того, горячими батареи стали уже в более, чем 80 процентах школ и других детских учреждений. Подать тепло на все объекты социальной сферы в КП «ХТС» обещают в ближайшее время. А вот в домах харьковчан отопление появится на следующей неделе, начиная с 15 октября. Тем временем, работы по подготовке систем теплоснабжения в городе продолжаются. Ямы возле этого дома по улице Зерновой появились несколько дней назад, жители жалуются на отсутствие горячей воды и переживают, что теперь и отопление вовремя не получат.

Валентина, пенсионерка:

Горячей воды уже нет сколько. Идёт отопление, тоже не собираются, наверное, включать. Вот разрыли и бросили. Сегодня работают, завтра не работают.

Николай Скорбенко, пенсионер:

Ничего сейчас нет. Ни тепла. Греемся, я купил печку, хорошую. Так теперь хоть тепло вентилятора работает. А так холодно. Ну, где-то, 15 градусов температура, получается, в доме.

Однако в теплосетях обещают что ремонтные работы возле всех жилых домов Харькова успеют закончить в течение недели, поэтому отопление появится в них без задержек. Ранее тепловики говорили, что изношенность сетей превышает 70 процентов, поэтому ликвидация всех аварийных повреждений систем отопления и горячего водоснабжения занимает много времени. В мэрии пообещали обеспечить теплом все жилые дома города и даже выделили дополнительные деньги для КП «ХТС». Распоряжение о начале отопительного сезона подписали и в обладминистрации. В учебных, медицинских и детских учреждения Харьковской области подключение тоже стартовало 9 октября.