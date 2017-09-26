Статья расходов "На школьные нужды".Куда идут деньги родителей?

Первый учебный месяц в самом разгаре. Во всех школах прошли первые родительские собрание, а в некоторых даже несколько. Родительские комитеты, как и раньше , продолжают собирать деньги на нужды класса и школы. Многие родители относятся к таким сборам лояльно, но некоторые не согласны с тем, что их ставят перед фактом.

Юлия Ананьева, мама пятиклассницы

Родителей ставят перед фактом, что без их благотворительных взносов не будет вести хозяйственную деятельность школ и детских садов. Родкомы наши являются не официальной организацией. А по сути они занимаются сбором наличных средств и их распределением.

Подобные сборы сейчас проводятся в виде благотворительности, говорит Евгений Лисичкин, аналитик Харьковского антикоррупционного центра. А за многие годы это успело стать системой, которая очень выгодна директорам и чиновникам, добавляет он.

Евгений Лисичкин, аналитик Харьковского антикоррупционного центра

Справа у тому, що ці благодійні внески і до недавнього часу і зараз, так чи інакше, але приймаються і кешем не тількі через банківські рахунки. Це все йде на так звані батківські комітети. Батківські комітети тероризують батьків, які не сплачують ці, начібто, благодійні внески. Які вільні можеш платити, а можеш не платити. Але насправді цього немає.

По словам Евгения, если больше родителей станут интересоваться тем, куда именно идут их деньги – то ситуация могла бы стать более прозрачной. Но большинство пап и мам даже и не задумываются о том, что можно проверять и деятельность родительських коммитетов.

Румия

Там когда собрание все рассказывают. Но деньгами руководят только тройка, учителя тут вообще ни при чем. У меня не было тут проблем ни с дочкой, ни с внучкой. – То есть Вы доверяете? – Конечно, конечно.

Константин

Так полностью распечатка есть куда на что тратится. - А куда идут Вы знаете? Да, ну есть же по факту все. – То есть Вы доверяете ?- Ну да.

Использовать деньги родителей никто не запрещает, говорит Анатолий Бабичев, руководитель аппарата Харьковской облгосадминистрации. И добавляет, что дабы избежать дальнейших споров следует все делать законно, а именно сдавать деньги не наличными, а переводить на специально созданные для этих целей благотворительные счета, распорядителями которых должны быть представители родительского совета

Анатолий Бабичев, руководитель аппарата ХОГА.

Часто трапляється так, що є батьківська рада школи, батьківська рада класу хтось щось придумав з них , що треба щось зробити і починають збирати кошти. А насправді це є не першочерговими заходами для організації навчального прцесу. Що стосується дахів, заробітної плати вчителів, доступності до шкіл, інклюзивного навчання – держава, на сьогоднішній день, 100 відсотково це забезпечує.

Контролировать куда именно идут средства может каждый родитель, уверяет Ольга Деменко, директор Департамента образования горсовета. Для этого в июне 2016 года, была создана рабочая группа по изучению вопроса привлечения внебюджетных средств в учебных заведениях, но насколько ее деятельность эффективна, чиновница не конкретизирует.