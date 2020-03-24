СТО против "наливаек". Чья работа во время карантина критически необходима?

Юрий рассказывает, как накануне едва доехал до СТО. Из строя, говорит, вышли свечи зажигания, сегодня же приехал за маслом.

Мужчина переживает, что может остаться и вовсе без машины, которая сейчас является едва ли не единственным способом передвижения. Поскольку в городе одна за другой закрываются станции техобслуживания, согласно постановлению Кабинета министров Украины, ведь они не попали в перечень объектов, которые могут работать в условиях карантина.

Юрий, водитель

Я думаю, что это не правильно. Вот у меня вчера машина обломалась, я просто приехал. Если ребята запускают по одному человеку, то есть соблюдаются все меры предосторожности, я считаю, что только так нужно.

Владимир, водитель

Это бред, при чем СТО? Ну, человек приезжает, ремонтирует машину, он может на улице погулять, он может. Ограничения не соответствуют тем опасностям, которые сейчас есть.

Это СТО пока работает, потому что у них, по словам руководства, кроме горожан ремонтируются машины спасателей, медиков и значительный процент авто фармацевтических компаний города. Карантинные требования, рассказывает Никита Сухомлинов, они ввели жесткие - сейчас в зал может заходить лишь один клиент, дабы оставить свой автомобиль, а автотовары выдают у входа в магазин.

Никита Сухомлинов, руководитель сервисного центра

На сервисном, в сервисе вообще не может вообще находится клиент, то есть мы везде все обклеили объявлениями, закрыли все входы-выходы. То есть входы открыты только для персонала. Больше никто. Антисептики, каждый час обрабатываются все поверхности в торговом зале, потому что на сервисном центре нет смысла, потому что все в масле, это не обработается. И антисептики для рук, маски, перчатки.

Это СТО исключение. Почти все другие станции техобслуживания в Харькове закрыты. Так же, как и станции вулканизации. Вместо этого - кафе, пиццерии на вынос или даже наливайки - работают с утра до ночи. Дмитрий занимается кофейным делом уже лет 5, к карантинным требованиям тоже подготовился - маска, перчатки и, конечно же, антисептик. Говорит, очереди не собираются, потому как клиентов сейчас очень мало.

Дмитрий, бариста

Я так понимаю - эти меры безопасности введены для того, чтобы не было больших скоплений людей То есть если на СТО, например, есть большое скопление людей, то, конечно, это не актуально, если там, например, человек заехал на машине, он один на один работает с механиком, то по-моему, это вполне нормальная естественная практика. Так же и кофейни на вынос тоже вполне могут работать, магазины на вынос тоже могут работать. Я считаю так.

В полиции же сообщили, что с пониманием относятся к ситуации в связи с риском распространения коронавирусной болезни.

Тем не менее глава облуправления Нацполици Валерий Сокуренко уверяет, что меры необходимо усиливать и они должны быть более жесткими, чтобы карантин все же дал результаты.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харьковской области

Ну там, де кава, якщо це немає приміщення, якщо це продають на вулиці - ну це харчовий продукт, і якимось чином там забороняти ми не будемо. Що стосується шиноремонтів - ми вже визначились, що ми їх чіпати не будем, бо тому, що колеса пробиваються, ми знаємо, яка в нас дорожня сітка, скажемо так. Тому ми їх чіпати не будемо. Ну і відносно СТО: їх немає в переліку, тому треба, мабуть, щоб це було визначено законодавчо, можливо, наша комісія обласна таке рішення. Тому що їх можна віднести до об'єктів критичної інфраструктури

Заместитель главы ХОГА Тарас Пастух говорит, что он уже общался с заместителем министра экономики и тот его заверил, что уже в среду состоится заседание аппарата Кабинета министров, на которой подготовят изменения к действующему постановлению КМУ.

Тарас Пастух, первый заместитель главы ХОГА

Виникло взагалі дуже багато проблем не тільки з СТО, наприклад на сьогоднішній день закрилися магазини, які торгують насіннєвим матеріалом, засобами захисту для фактично проведення весняно-польових робіт, що унеможливлює людям взагалі провести посівну кампанію. Тому ми очікуємо, що будуть виключені тільки заклади громадського харчування, які не зможуть працювати, будуть також в цьому переліку, відповідно, розважальні всі заклади, а ті, які сьогодні фактично дають можливість людям працювати і заробляти в доволі складній ситуації хоча б якісь певні кошти надавати от такі послуги, про які ви говорите - вони будуть працювати.

Еще одна проблема, на которую начинают жаловаться горожане, что некоторые перевозчики в связи с ограничением количества пассажиров в салоне, начали отменять льготы. Вот, к примеру, как автобусный маршрут 296, который курсируюет от Пятихаток к «Госпрому».

Водитель

- Хто надав такий наказ, хто дав дозвіл? - Там написано, адміністрація. - Як люди реагують? - Никак. Кто хочет платит, кто не хочет - не платит.

В полиции говорят, что о таких ситуациях знают, более того просят городскую власть отменить льготы во всем общественном транспорте - для того, чтобы самые уязвимые к коронавирусу пожилые люди не находились в местах скопления людей и были на самоизоляции ради собственной безопасности.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харьковской области

Ми хотіли, щоб не деякі, щоб всі відмінили для пенсіонерів на час цього, ну, їм немає куди їхати, до найближчого магазину пройдіть, купіть собі хліба, цукру, там, я не знаю, що там ще макарони, гречка. Ну, куди їм їхати? Я звернувся до міського голови з таким листом, щоб під час карантину скасувати пільговий проїзд. Я сказав, вони забивають маршрутки. Я не знаю, яким шляхом піде.

Сокуренко приводит пример Киева, где усилили карантин и где общественный транспорт ездит по отдельным маршрутам и перевозит лишь тех пассажиров, у которых есть специальные пропуска.

В общем, заключают стражи порядка, с начала карантина в Харьковской области полицейскими были составлены 135 админпротоколов за нарушение правил его соблюдения. В основном это касается работы заведений питания, парикмахерских и ателье по ремонту одежды.