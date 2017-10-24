Столичный метрополитен и аэропорт Одессы заявляют о кибератаке

Информационная система международного аэропорта в Одессе подверглась хакерской атаке.

Об этом сообщается на сайте аэропорта.

"Сообщаем, что информационная система международного аэропорта "Одесса" подверглась хакерской атаке. Все службы аэропорта работают в усиленном режиме. Приносим свои извинения пассажирам за вынужденное увеличение времени обслуживания", – говорится в сообщении.

Также о хакерской атаке заявляет киевский метрополитен:

"Внимание! Кибератака! Метро работает в обычном режиме, кроме банковских сервисов (оплата бесконтактными банковскими карточками на желтом турникете или MasterPass)", - говорится в сообщении.

В метрополитене приносят извинения за неудобства и просят пассажиров пользоваться альтернативными способами оплаты.