СТОП IFOM: студенты-медики бойкотируют новый экзамен. Что говорят в Минздраве?

Больше 200 студентов университета имени Каразина вышли на акцию протеста против проведения Международного экзамена IFOM. В руках держали плакаты «Не разрушайте нашу мечту» и «Требуем эффективных реформ». Говорят, отказались подписывать согласие на обработку и хранение персональных данных и не пошли на экзамен. Требуют отложить проведение теста на год, чтобы подготовиться. Ведь, по словам митингующих, IFOM имеет множество различий с образовательной программой, по которой они учатся, поэтому подготовка должна быть усиленной.

Наталья Зайцева, студентка медицинского факультета ХНУ имени Каразина:

Мы не неуки, мы хотим учиться, мы учимся. Мы ответственно относимся к нашей профессии, потому что наша профессия очень важна. Но так как мы уважаем наши обязанности, мы хотим, чтобы уважали наши права.

Таисия Рыжикова, студентка медицинского факультета ХНУ имени Каразина:

Ми не проти реформ в медицині, ми за введення правильних реформ, нас не готували до цього екзамену. Нам сказали про цей іспит 4 травня. Якщо б нас попередили раніше, хоча б за рік, у нас був час і в наших викладачів також нас готувати. Ми фізично не можемо це все встигнути, тому ми проти цього іспиту.

Разрабатывается тест одним из самых авторитетных в мире аттестационных советов - Национальным советом медицинских экзаменаторов США. В университете имени Каразина подчеркивают - сделали все, чтобы создать хорошие условия для студентов по составлению важного экзамена. Проводили встречи с ними и рассказывали о тестировании. По словам директора института Международного образования при университете, Алексея Навроцкого, студентам действительно необходимо адаптироваться, ведь тест написан по высоким стандартам медицинского образования США и разногласия с учебными планами украинских вузов есть. Сейчас решение проблемной ситуации активно обсуждается не только с Минздравом, но и с министерством образования.

Алексей Навроцкий, директор института Международного образования ХНУ имени Каразина:



Деякі нормативні акти були прийняті надто пізно, тому що зі студентами, зокрема, з іноземними студентами, повірте моєму досвіду, треба працювати багато і довго для того, щоб ввести їх в курс справ. Фактично міністерство охорони здоров'я ініціювало зміни і складові єдиного кваліфікаційного іспиту. Університет завжди ставить питання інтересів студентів. Інтереси законності вище всього, тому ми готові приймати будь-які складові кваліфікаційного державного іспиту, готові допомагати студентам.

Тем временем, в Министерстве здравоохранения сообщили, что проведение в Украине международного экзамена по основам медицины - обязательный шаг к повышению качества медицинского образования. Он исключает коррупцию в процессе допуска студентов к профессии врача, поскольку результаты проверяют независимые международные эксперты. В Минздраве отмечают, такой экзамен проводится в Украине впервые и не предназначен для того, чтобы лишить права студентов на медицинский диплом. Именно поэтому в этом году порог "сдал -не сдал" будет определять экспертная группа уже после получения результатов, принимая во внимание то, что ранее студенты не имели опыта прохождения этого теста. Если студенты не явятся на экзамен, они получают результат "0". Повторно сдать его можно только один раз, в августе и сдача будет платной. Если студент не придет даже в августе, то его должны отчислить в соответствии с Законом Украины "О высшем образовании", подчеркивают в профильном Министерстве.

Кто все же пришел чтобы сдать IFOM, а кто бойкотировал экзамен, отмечают в харьковском ВУЗе, смогут сказать вечером 2 июля, поскольку тестирование будут проходить два дня подряд.