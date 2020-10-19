Студенческий бал-маскарад во время карантина: полиция открыла уголовное дело

Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения санитарных правил и норм в Шевченковском районе Харькова.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, 19 октября во время мониторинга Интернет-сети правоохранители обнаружили информацию о том, что в гостинице «Харьков-Палас» 16 октября состоялся бал-маскарад, который, возможно, был проведен с нарушением карантинных требований и норм.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.