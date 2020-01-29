Студента из Китая, который лежит в харьковской инфекционке, проверили на коронавирус

Харьковский областной лабораторный центр провел исследование биоматериала китайского студента, который лечится в стационаре Харьковской областной инфекционной больницы.

Как сообщили в Департаменте здравоохранения Харьковской облгосадминистрации, клиника заболевания пациента не соответствовала атипичной пневмонии, которую вызывает коронавирус.

"Две недели назад в Харьковскую областную инфекционную больницу действительно поступил китайский студент с пневмонией. На данный момент он выздоровел и готовится к выписке. Коронавирус у пациента не подтвержден", - заявили в пресс-службе ХОГА.