Суд арестовал мужчину и женщину, подозреваемых в торговле людьми

Суд избрал для мужчины, подозреваемого в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации (ч.2 ст. 149 УК Украины) меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 385 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, женщина, которая также подозревается в причастности к незаконному бизнесу, по санкции суда будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

По данным следствия, 23-летний уроженец Черновицкой области и 20-летняя киевлянка вербовали девушек для занятия проституцией на территории Итальянской Республики или Княжества Монако.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, во время документирования преступной деятельности злоумышленников правоохранители установили, что злоумышленники в марте этого года подыскали на территории Харькова двух 19-летних девушек.

Используя их уязвимое состояние из-за тяжелых личных обстоятельств, фигуранты договорились об их перемещении через государственную границу Украины в Италию для оказания сексуальных услуг.

Злоумышленников задержали 17 марта возле одного из кафе в центре города во время встречи с харьковчанками, которых они должны были переправить на «работу» в Милан.

Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.