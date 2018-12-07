Суд над Кернесом: рассмотрение апелляции на закрытие (трансляция)

Полтавский суд cегодня, 7 декабря, рассмотрит апелляции на закрытие дела против мэра Харькова Геннадия Кернеса и двух его охранников.

Начало судебного заседания запланировано на 11:00 и оно будет транслироваться онлайн.

Отметим, что, ранее очередное судебное заседание было перенесено из-за отсутствия обвиняемого Геннадия Кернеса.

По словам адвоката Александра Гунченко, мэр Харькова находится на лечении с 22 ноября в связи с обострением заболевания. Суду была предоставлена медицинская справка, подтверждающая это.

Напомним, 10 августа Киевский райсуд Полтавы закрыл уголовное производство против мэра Харькова Геннадия Кернеса и двух его охранников, обвиняемого в похищении, пытках и угрозе убийством двух активистов харьковского Евромайдана.