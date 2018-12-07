Суд над Кернесом: рассмотрение апелляции на закрытие (трансляция)

07 декабря 2018 г. 11:00
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Полтавский суд cегодня, 7 декабря, рассмотрит апелляции на закрытие дела против мэра Харькова Геннадия Кернеса и двух его охранников.
 
Начало судебного заседания запланировано на 11:00 и оно будет транслироваться онлайн. 
 
Отметим, что, ранее очередное судебное заседание было перенесено из-за отсутствия обвиняемого Геннадия Кернеса.  
 
По словам адвоката Александра Гунченко, мэр Харькова находится на лечении с 22 ноября в связи с обострением заболевания. Суду была предоставлена медицинская справка, подтверждающая это. 
 
Напомним, 10 августа Киевский райсуд Полтавы закрыл уголовное производство против мэра Харькова Геннадия Кернеса и двух его охранников, обвиняемого в похищении, пытках и угрозе убийством двух активистов харьковского Евромайдана.
 
Судья Андрей Антонов заявил, что сторона обвинения переложила на суд доказательства преступления, а сами прокуроры не явились на семь последних заседаний суда.
 
 
 

 

Видео: 

Засідання від 7.12.2018 по справі №638/4399/15-к за обвинуваченням Кернеса Г.А. та інших

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