Суд определился с наказанием для живодера, убившего овчарку по заказу ее собственного хозяина

Эта история произошла в Новобаварском районе города ещё летом. На мужчину, который силой тащил за собой собаку обратила внимание пенсионерка, ведь узнала в ней соседскую овчарку Герду. Проследив за ним и спустившись под мост, расположенный неподалеку, увидела жуткую картину.

Анна Калюжная, свидетель

Он завел сюда её, и она в этот момент начала кричать. Я прибежала сюда бегом смотрю, он её молотком в этот момент убивает. Я говорю, что ты делаешь! Он говорит это моя собака, что хочу, то и делаю! Я говорю - это собака не твоя я знаю хозяев! Они мне заказали эту собаку убить.

После нескольких ударов молоток слетел с ручки, собака воспользовалась этим мгновением, чтобы вырваться и побежать домой, где вскоре и умер от полученных травм. Именно пенсионерка проинформировала об этой ситуации знакомых зоозащитников и волонтеров, которые решили наказать злодея, оплатили судмедэкспертизы трупа животного, настояли на открытии уголовного производства в местном отделе полиции. Во время досудебного расследования выяснилось, что убийство действительно "заказал" владелец собаки, заверив своего знакомого, который у него подрабатывал, что овчарка тяжело больна и пообещал ему за избавление пса от страданий деньги. Хотя, заверили волонтеры, исходя из лабораторных анализов и выводов экспертиз собака была вполне здоровой. Приговор "заказчику", как его прозвали зоозащитники, вынесли в начале сентября - суд вынес ему 4 месяца ареста. После чего начались слушания относительно рассмотрения вины "исполнителя" - безработного, ранее судимого Геннадия Довженко. Сам Довженко, хотя и признал вину, неоднократно повторял, что сделал это из-за денег, которых ему не хватало и вообще с добрыми намерениями.

Геннадий Довженко

Мне просто, ну, скажем так, нужны были деньги. Я согласился. Тем более он говорит больная, я видел, у неё там раны были на теле. Он говорит она больная раком. Мне, говорит, на укол денег нет, а сам я не могу убить. Я говорю ну хорошо и всё. То есть это его собака личная это не то, что там с улицы взял и там неделю, две мучал.

Ему суд вынес более суровый приговор чем заказчику - хозяину овчарки. Один год ограничения свободы за намерение убить собаку молотком к которому прибавили ещё долю непогашенной судимости условного срока за кражу - рассказывает зоозащитник и заявитель по делу Марина Суркова.

Марина Суркова, вице-президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины

Ми отримали зараз вирок. Суд ухвалив призначити покарання строком на 3 роки 4 місяці, це з урахуванням того, що він був неодноразово засудженний до цього. Звісно, що якби він не був злочинцем же рицедивістом, тобто не був засуджений попередньо, йому б дали можливо лише 1 рік у вигляді обмеження волі, а так ми отримаємо, що його посадять у в'язницю.

Зоозащитники уверены, что случай с Довженко и его надлежащее наказание станет примером для других живодеров. Приговор вступит в силу в течение 30 дней, если не будет апелляции.