Суд пересмотрит меру пресечения четвертому подозреваемому в избиении харьковского телеоператора

25 июля 2019 коллегия судей будет рассматривать апелляционную жалобу прокурора на постановление следственного судьи об избрании меры пресечения подозреваемому Михаилу Базал.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского апелляционного суда.

Судебное заседание назначено на 14:00.

Напомним, 16 июля 2019 подозреваемому избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по месту жительства. При этом ему было запрещено его покидать без разрешения следственного органа, прокурора или суда круглосуточно, в пределах срока досудебного расследования, до 10 августа 2019 года.

Подозрение Михаилу Базал предъявлено по части 3 статьи 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и части 2 статьи 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 7 июня 2019 на территории торгового центра «Барабашово» произошел конфликт среди предпринимателей и представителей общественных объединений. Во время конфликта был жестоко избит оператор местной службы теленовостей Вадим Макарюк.

Председательствующим по делу назначен судья Валерий Бездитко.

Судьи коллегии - Виктор Цилюрик и Ярослав Чопенко.