Суд по делу Добкина о "кооперативной схеме" перенесли из-за карантина

Заседание Дзержинского райсуда Харькова по делу о незаконной передаче земли в рамках так называемой кооперативной схемы, где одним из подозреваемых является экс-глава Харьковской ОГА и экс-нардеп Михаил Добкин, перенесли из-за карантина.

Об этом сообщает Укринформ, корреспонденту которого эту информацию подтвердили в суде.

"Судебное заседание перенесено из-за карантина. К этому заседанию уже более 10 раз было перенесено по разным причинам", - отметили в суде.

Следующее заседание назначено на 18 мая.

Ранее, 5 марта, суд уже переносил подготовительное заседание по делу из-за неявки Добкина.

Отметим, что это – не первый перенос заседания по данному делу. Ранее, 5 февраля, из-за отсутствия одного из адвокатов суд перенес двенадцатое подготовительное заседание.

Ранее, 16 декабря 2019, суд также отложил заседание из-за отсутствия двух адвокатов.

В деле относительно Добкина речь идет о 36 земельных участков в Харькове общей стоимостью более 220 млн грн.

Напомним, 13 июля 2017 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Михаила Добкина. 15 июля Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде ареста право на залог в сумме 50 млн грн. После внесения залога Добкина освободили.

15 сентября 2016 по делу о хищении земли по "кооперативной схеме" были проведены обыски в Харьковском горсовете и гостинице "Националь", где проживает мэр Харькова Геннадий Кернес.

Обыски связаны с уголовным делом по организации схемы хищения 654 га земли в Харькове на сумму 4 млрд грн.

"Кооперативная схема" использовалась в Харькове с 2008 по 2016 годы. За это время с разрешения горсовета в собственность кооперативов бесплатно было передано около 1000 га земель.