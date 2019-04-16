Суд по делу экс-главы Эсхаровского сельсовета перенесли из-за неявки адвоката

Во Фрунзенском районном суде сегодня планировали начать подготовительное рассмотрение дела касательно экс-главы Эсхаровского поселкового совета Анатолия Легкошерста. Бывшему сельскому голове инкриминуют ряд подозрений в служебной халатности.

К тому же односельчане мужчину подозревают в причастности к смерти местного эколога -23-летнего парня Николая Бычко. Его в начале июня прошлого года нашли повешенным в лесу.

Друзья и знакомые умершего в самоубийство не верят и связывают смерть парня с его борьбой против компании, которая сливала отходы в местную очистительную систему.

Ранее Харьковский антикоррупционный центр обратился с заявлением в полицию в отношении ООО "АВА сервис 2017", с которым Легкошерст должен был проводить реконструкцию первичных отстойников и канализации. Так как здесь Легкошерст забыл провести открытые торги на существующие подряды.

Сергей Шевцов, прокурор

Должностные лица эсхаровские, Эсхаровской селищной рады, Чугуевского района по предварительному сговору с субъектами предпринимательской деятельности завладели денежными средствами сельрады при выполнении работ по реконструкции очистных сооружений. Сумма ущерба составила более 200 тысяч гривен

Подготовительное слушание по этому делу должно было состояться сегодня, однако суд решил удовлетворить ходатайство адвоката обвиняемого Харченко, Князева.

Татьяна Бабкова, судья

Суд, порадившись на місці, ухвалює: в зв»язку з тим, що не з»явився на судове засідання захисник обвинуваченого Харченка, посилається на те, що в нього поважні причини - суд вважає необхідним відкласти розгляд підгтовчого судового засідання

По словам государственного прокурора Сергея Шевцова, учитывая объективные причины неявки адвоката Князева, о затягивании дела речь пока не идет. Следующее судебное заседание должно состояться 16 мая.