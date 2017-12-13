Суд по ДТП на Сумской: Зайцева признала свою вину, Дронову вызывали «скорую» прямо в зале суда

На судебные заседания Алену Зайцеву и Геннадия Дронова привозят в одном автозаке. Но, сначала в Киевском районном суде избирают меру пресечения для водителя «Лексуса». В ходе заседания сторона обвинения сообщает, что досудебное расследование продлили до 4 месяцев, его завершение запланировано на 14 февраля. Кроме того, говорят о проведении большого количества экспертиз. В прокуратуре настаивают – Алену Зайцеву необходимо оставить в СИЗО, учитывая риски, в частности возможность покинуть страну и влиять на свидетелей. И вспоминают результаты уже проведенных экспертиз, которые показали, что в организме водителя «Лексуса» обнаружены лекарства, которые провоцируют слабый наркотический эффект. Адвокат Зайцевой Юлия Козырь уверяет, что её клиентка наркотики не употребляет, но могла выпить обезбаливающее, поскольку страдает от головной боли после того, как попала в ДТП 10 лет назад.

Максим Блохин, прокурор:

В сечі Зайцевої виявлені лікарські засоби - фенобарбітал, кодеїн, проявляючі слабкий наркотичний опіатний та болезаспкоійливий ефект та метаболіти анальгіну, які не рекомендуються для прийому водіям транспортних засобів.

Юлия Козырь, адвокат Алены Зайцевой:

У зв'язку із важкою відкрито черепно-мозговою травмою, забоєм голвоного мозку, субарахноідальним крововиливом у віці 10 років, тобто у 2007 році Зайцева дійсно страждає на систематичні напади сильного головного болю. Щорічно, декілька раз на рік вона проходить лікування, іноді, коли головний біль в неї нестерпний, вона вживає пенталгін, який в своєму складі містить кодеїн, фенобарбітал та анальгін.

В свою очередь, против избрания меры пресечения, на которой настаивает прокуратура, защита Зайцевой не возражает. Кроме того, во время судебного заседания девушка-водитель «Лексуса» сообщает, что не употребляла никаких наркотических веществ перед аварией на улице Сумской, потом делает заявление, что свою вину признает, затем просит прощения у родственников погибших и пострадавших.

Алена Зайцева, подозреваемая:

Я не приемлю этого и никогда ничего не употребляла. Для меня это опасно, потому что из-за моей травмы, если я хоть какие-то вещества приму, для меня это может быть смертельным исходом. Я признаю свою вину, я готова нести ответственность и готова понести наказание, которе даст мне суд, но, пожалуйста. простите меня.

Выслушав доводы защиты и обвинения, а также объясненяи подозреваемой, суд решает оставить Алену Зайцеву в СИЗО на 2 месяца до 10 февраля, без права внесения залога. В прокуратуре такое решение считают справедливым, в то же время уверяют, что признание вины подозреваемой на ход следствия не повлияет.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской обл.:

За нашим кримінальнио-процесуальним законодавством визнає людина вину чи не визнає, слідство має пройти в повному обсязі, і ми маємо зібрати весь об'єм доказів. Сьогоднішнє рішення суду про продовження терміну тримання підозрюваної в умовах слідчого ізолятора без можливості внесення застави ми вважаємо логічним і справделивим.

Сразу после завершения судебного заседания по поводу избрания меры пресечения Зайцевой, в тот же зал суда заводят водителя автомобиля «Фольксваген Туарег». Свою вину Дронов не признает. Он говорит о том, что потерял сознание в суде, рассказывает о плохом состоянии здоровья и отмечает, что уже несколько дней не может есть. Адвокат Геннадия Дронова – Сергей перепелица подчеркивает, получить в СИЗО всю необходимую медицинскую помощь его подзащитный не может.

Геннадий Дронов, подозреваемый:

Все видели видео. Я на перекресток выезжал на четкий "зеленій". Если я и трогался, как говорят, на желтый сигнал светофора, то на перекресток я выезжал на четкий "зеленый" сигнал светофора. убедившись, что не было никого справа и слева. Сегодня я потерял сознание. У меня отторжение пищи. Это не голодовка, ну я в тех условиях не могу, ни пить, ни есть.

Сергей Перепелица, адвокат Геннадия Дронова:

У нього болят внутрішні органи, у нього головні болі. Це те, на що він скаржиться. - У СІЗО мають надавати медичну допомогу... - За моєю інформацією її в повному обсязі не надають.

Вскоре судья решает объявить перерыв. Дронову вызывают «скорую».

Я чувствую что мне плохо, что я могу отключиться. Я держусь изо всех сил. Надеюсь, что судья даст мне возможность лечиться.

Заседание продолжилось уже после 6 вечера, когда Дронова осмотрели врачи и оказали ему помощь.