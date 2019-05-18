Суд разрешил оставить палатку волонтеров на площади Свободы

Харьковский окружной административный суд не удовлетворил иск городского совета о демонтаже палатки волонтеров с площади Свободы, где собирают помощь украинским военным.

Об этом сообщил адвокат Игорь Черняк.

«Суд отказал Харьковскому горсовету в иске об ограничении использования палатки во время мирных собраний на площади Свободы в Харькове! Законное и обоснованное решение судьи Хвркивського окружного административного суда В.В.Егупенко!», - написал Черняк на своей странице в Фейсбук, добавив, что судья вместе с присутствовавшими по завершению заседания пел Гимн Украины.

У сторон есть одни сутки на обжалование решения.

Как сообщалось, палатка "Все для победы" установлена на пл.Свободы проукраинскими активистами в середине сентября 2014 года. В ней проводили свои собрания активисты и собирали помощь воинам АТО, ООС и их семьям.

8 мая 2019 на сайте Харьковского горсовета была зарегистрирована электронная петиция с требованием убрать с площади Свободы волонтерскую палатку.

В тот же день Кернес заявил о поддержке им петиции и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы убрать палатку, если петиция наберет необходимое количество голосов. В течение суток петиция набрала более 5 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения.

11 мая на сайте Харьковского горсовета было опубликовано распоряжение департамента территориального контроля о сносе палатки, поскольку, по мнению чиновников, его установили самовольно и с нарушениями законодательства. В документе указано, что если в течение трех дней палатка не будет демонтирована добровольно, то ее демонтируют на основании решения исполкома Харьковского горсовета.

По словам директора департамента инфраструктуры Харьковского горсовета Сергея Дульфана, волонтерская палатка установлена ​​на проезжей части, что является нарушением закона "О дорожном движении".

Активисты отказались.

Тогда мэрия обратилась в суд с настоящим иском.

Судебное заседание по делу, назначенное на 11 часов утра 17 мая, с перерывами на уход судьи в совещательную комнату, длилось до глубокой ночи.

Решение было вынесено судьей ночью 18 мая.