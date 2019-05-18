Суд разрешил оставить палатку волонтеров на площади Свободы

Харьковский окружной административный суд не удовлетворил иск городского совета о демонтаже палатки волонтеров с площади Свободы, где собирают помощь украинским военным.
Об этом сообщил адвокат Игорь Черняк.
«Суд отказал Харьковскому горсовету в иске об ограничении использования палатки во время мирных собраний на площади Свободы в Харькове! Законное и обоснованное решение судьи Хвркивського окружного административного суда В.В.Егупенко!», - написал Черняк на своей странице в Фейсбук, добавив, что судья вместе с присутствовавшими по завершению заседания пел Гимн Украины.
У сторон есть одни сутки на обжалование решения.
Как сообщалось, палатка "Все для победы" установлена на пл.Свободы проукраинскими активистами в середине сентября 2014 года. В ней проводили свои собрания активисты и собирали помощь воинам АТО, ООС и их семьям.
8 мая 2019 на сайте Харьковского горсовета была зарегистрирована электронная петиция с требованием убрать с площади Свободы волонтерскую палатку.
В тот же день Кернес заявил о поддержке им петиции и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы убрать палатку, если петиция наберет необходимое количество голосов. В течение суток петиция набрала более 5 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения.
11 мая на сайте Харьковского горсовета было опубликовано распоряжение департамента территориального контроля о сносе палатки, поскольку, по мнению чиновников, его установили самовольно и с нарушениями законодательства. В документе указано, что если в течение трех дней палатка не будет демонтирована добровольно, то ее демонтируют на основании решения исполкома Харьковского горсовета.
По словам директора департамента инфраструктуры Харьковского горсовета Сергея Дульфана, волонтерская палатка установлена на проезжей части, что является нарушением закона "О дорожном движении".
Активисты отказались.
Тогда мэрия обратилась в суд с настоящим иском.
Судебное заседание по делу, назначенное на 11 часов утра 17 мая, с перерывами на уход судьи в совещательную комнату, длилось до глубокой ночи.
Решение было вынесено судьей ночью 18 мая.