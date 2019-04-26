Суд смягчил меру пресечения скандально известному Андрею Лесику

26 апреля 2019 г. 15:36
Источник: Интерфакс-Украина

Дзержинский районный суд изменил меру пресечения главе Харьковского территориального совета движения "Украинский выбор - Право народа" Андрею Лесику.

"Сегодня суд изменил мне меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство", - об этом сам Лесик сообщил сегодня.

Напомним, его обвиняют в сопротивлении работнику СБУ и нанесении ему легких телесных повреждений в декабре 2017 года. - это ч.2 ст.342 и ч.2 ст.345 (сопротивление работника правоохранительного органа при исполнении служебных обязанностей и умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с исполнением работником служебных обязанностей) УК Украины.

Кроме того, Лесику инкриминируется ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, которое является представителем власти). По данным досудебного расследования, будучи депутатом горсовета,  он в публичных выступлениях призывал блокировать транспортные развязки, чтобы не давать передвигаться по городу военным и полиции, а также провести незаконный референдум и не подчиняться законной государственной власти.

 

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