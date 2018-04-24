Суд вынес приговор воспитательнице детского лагеря "Виктория", где сгорели трое детей

Киевский районный суд Одессы признал виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.137 Уголовного кодекса Украины (недобросовестное выполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, которое повлекло серьезный ущерб) воспитательницу детского лагеря "Виктория" Наталью Янчик.

Наталью Янчик приговорили к 3 годам лишения свободы, а также суд запретил ей занимать определенные должности сроком на 2 года.

При этом суд учел признание обвиняемой своей вины и в связи с этим освободил Наталью Янчик от отбывания наказания сроком на 2 года, наложив на нее ряд обязательств, в частности, по информированию правоохранительных органов о ее перемещениях и выездах за границу.

В прокуратуре Одесской области, которая поддерживала обвинение, удовлетворены вынесенным приговором.

Как сообщалось, Наталья Янчик занимала должность старшего воспитателя и отвечала за пожарную безопасность в лагере "Виктория" в Одессе, где в ночь на 16 сентября произошел крупный пожар, который привел к гибели трех девочек.

Первоначально женщине было объявлено о подозрении по ч.2 ст.270 (нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшие за собой тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. В рамках этого дела она была арестована на 60 суток.

При этом начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин заявил, что Наталья Янчик не является главной подозреваемой и ее вина, скорее, формальная.

Вместе с тем журналисты установили, что по результатам проверки состояния пожарной безопасности в лагере июле 2017 года спасатели обязали должностных лиц "Виктории" провести ряд противопожарных мероприятий, в т.ч. обеспечить работу пожарной сигнализации, провести огнезащитную обработку деревянных конструкций корпусов и т.д.

Ввиду выявленных нарушений Наталья Янчик даже была привлечена к административной ответственности. Однако она лишь заплатила штраф и не предприняла никаких мер.

В конце сентября 2017 года коллегия Апелляционного суда Одесской области выпустила Наталью Янчик из-под стражи на поруки народным депутатам Мустафе Найему и Григорию Шверку. А еще спустя некоторое время совершенные ею преступления переквалифицировали на ч.2 ст.137 УК.

Как сообщалось, пожар в лагере "Виктория" возник около 23:30 15 сентября 2017 года. Огонь полностью уничтожил двухэтажное деревянное здание, в котором на момент пожара находились 52 ребенка. После тушения пожара спасатели обнаружили обгоревшие останки двоих детей. Еще одну девочку искали как на месте пожара, так и в окрестностях лагеря, куда она, предположительно, могла убежать, испугавшись. Затем полиция сообщила, что на месте пожара найдены останки еще одного человека.

Помимо Натальи Янчик в рамках расследования уголовного дела по факту пожара и гибели детей подозрения были предъявлены директору лагеря Петросу Саркисяну, экс-вице-мэру Одессы Зинаиде Цвиринько, руководителю отделению ГСЧС Украины в Киевском районе Одессы и инспектору Киевского районного отдела Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.