Судьба "Сахарного Дворца": реконструкцию комплекса в Шаровке начнут уже в 2018 году

Романтический и готический, Шаровский замок часто называют «Сахарным Дворцом». Построенный помещиком Саввой Ольховским в 19 веке, через несколько лет его приобрел один из самых зажиточных предпринимателей того времени – немец Леопольд Кениг. Вскоре он получил разрешение на проведение в своем поместье электричества и построил дизельную электростанцию, вскоре в поместье появилась даже собственная телефонная станция. Именно благодаря Кенигу дворец обрел средневековые очертания, кроме того. Усадьба пополнилась многочисленными сооружениями, которые сохранились до сих пор.

Наталья Твердохлеб, экскурсовод:

Была изменена конфигурация крыши, проемы окон, в готическом стиле также построены были хозяйственные постройки. Это и свинарники, и конюшни, очень красивый манеж до 1920 года, трехэтажный, ничуть ни меньше самого замка стоял на терриитории поместья, Благовещенская церковь была, дом управляющего, казармы. Все это мини-готические шедевры, которые до наших дней, Слава Богу еще дошли и держатся.

Общая площадь поместья – почти 40 гектаров. Дворцово-парковый комплекс «Шаровка» - памятка культурного наследия национального значения. Но в данный момент он в ужасном состоянии, признают чиновники, деревянные конструкции прогнивают из-за влаги, мосты разрушаются, как и террасы, а территория возле пруда заросла бурьяном. Масштабную реконструкцию тут планируют начать в этом году. Для разработки проекта реставрации средства уже выделили. В первую очередь, говорят в облгосадминистрации, будут проводить ремонт кровли и коммуникаций дворца, а также уборку зеленых зон. Из областного бюджета, отмечают в ХОГА, ожидают получить для комплекса в Шаровке около 3 миллионов, также привлекают деньги международных инвесторов.

Юлия Светличная, губернатор:

На сьогодні ми маємо цифру, яку озвучили наші міжнародні партнери - це десь біля 130 тисяч доларів, які вони також мають залучити. Знаходимося це в декількох переговорах щодо залучення грантової допомоги або технічної допомоги, щоб продовжити ці роботи.

Андрей Касьян, представитель компании-спонсора:

Я точно так же родом из Слобожанщины и очень хотел бы, чтобы её знали не только как индустриальные территории, а и чтобы её узнали туристической в том числе.

Несмотря на то, что тут десятками лет, во времена СССР, а также уже в независимой Украине находился санаторий для больных туберкулезом, посещать Шаровский замок в данный момент – безопасно, подчеркивают в ХОГА.

Сергей Чернов, глава облсовета:

Тут проведені всі необхідні роботи протягом цих років відповідними службами по дезактивації, дезодорації і приміщенні всієї території, 9 га, є відповідні документи, підпсиані даними службами і є дозвіл, щоб і проводити роботи, і відпочивати.

Искать спонсоров помогали активисты проектов "Знайдено в Україні" и "12 вартових". Основная цель - возобновление 12 украинских дворцов, которые разрушаются, но являются очень важными для культурного наследия.

Лала Тарапакина, автор проектов "12 вартових" и "Знайдено в Україні":

Мне очень хочется, чтобы этот проект восстановление Шаровки стал уникальной коллаборацией бизнеса, власти и неких гражданских инициатив и чтобы все получилось. Чтобы это было не просто разговором, а началом.

Ирина Луценко, представитель Президента в Верховной Раде:

"Знайдено в Україні", як проект патріотично-налаштованих громадян, які знаходять ті точки, ті історчині пам'ятки, ті прекрасні місця. а вони є по всій території України, якими потрібно гордитися. але крім гордості такі місця треба підтримувати.

Правда, когда комплекс в Шаровке удастся возобновить полностью, на сегодня специалисты и чиновники сказать не могут, уточняют – все зависит от объемов финансирования.