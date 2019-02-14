Светличная обсудила варианты сотрудничества с послом США

14 февраля 2019 г. 9:19
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С Чрезвычайным и Полномочным Послом США губернатор области Юлия Светличная обсудила реализацию совместных проектов и дальнейшие перспективы сотрудничества.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА. 

По словам Светличной, за прошлый год внешнеторговый оборот Харьковщины с США вырос более чем 14%, в том числе на 23% выросли экспортные поставки харьковских предприятий в Америку.

США уделяют большое внимание Харьковской области, востоку Украины и реализуемым в регионе проектам. В частности,  при поддержке США в области создан Региональный центр административных и социальных услуг. Также  есть Меморандум о взаимопонимании с посольством США, подписанный в 2016 году, и план совместных действий, направленных на борьбу с коррупцией.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки отметила, что «между США и Харьковской областью есть замечательное партнерство». Подчеркнула  значимость расширения сотрудничества в культурной сфере.

«В прошлом году у нас была такая культурная инициатива, когда мы привезли бродвейский мюзикл в Харьков. И ваши талантливые местные актеры участвовали, пели и играли в этом мюзикле. И, конечно, мы будем продолжать такое сотрудничество», - сказала посол.

Стороны договорились о дальнейшем углублении сотрудничества, в частности, в экономической и культурной сферах. Также оговорили вопросы соблюдения закона во время избирательной кампании на территории области. 

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