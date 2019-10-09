 

Светличная подала декларацию на должность заместителя секретаря СНБО

09 октября 2019 г. 8:40

Председатель Харьковской облгосдминистрации Юлия Светличная претендует на должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

На такую должность она подала декларацию, которая опубликована в реестре на сайте Национального агентства по противодействию коррупции.

Ранее Кабинет министров принял решение, согласно которому Юлия Светличная должна была остаться главной Харьковской облгосадминистрации. Однако президент не подписал указ о ее переназначении на эту должность.

Напомним, Юлия Светличная занимает пост главы ХОГА с 15 октября 2016 года.

Как стало известно ранее, новоизбранный народный депутат Алексей Кучер подал декларацию о доходах за 2018 год, в которой указал, что претендует на должность председателя Харьковской облгосадминистрации.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                          Рапира вернулась в Харьков! СК «Метод» приглашает детей 7-11 лет в секцию фехтования. ул.Благовещенская,13 т (099) 39-00-468; (073) 39-00-468                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.