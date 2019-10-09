Светличная подала декларацию на должность заместителя секретаря СНБО

Председатель Харьковской облгосдминистрации Юлия Светличная претендует на должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

На такую должность она подала декларацию, которая опубликована в реестре на сайте Национального агентства по противодействию коррупции.

Ранее Кабинет министров принял решение, согласно которому Юлия Светличная должна была остаться главной Харьковской облгосадминистрации. Однако президент не подписал указ о ее переназначении на эту должность.

Напомним, Юлия Светличная занимает пост главы ХОГА с 15 октября 2016 года.

Как стало известно ранее, новоизбранный народный депутат Алексей Кучер подал декларацию о доходах за 2018 год, в которой указал, что претендует на должность председателя Харьковской облгосадминистрации.