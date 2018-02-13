Светличная поддержала идею харьковчан присвоить 11-й школе имя Даниила Дидыка

13 февраля 2018 г. 16:30
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Как отметила губернатор Юлия Светличная, вчера она получила письмо с инициативой назвать школу №11 в Харькове именем Даниила Дидыка, который погиб в следствие теракта у Дворца спорта в феврале 2015 года и предложением поддержать эту идею, и после - отправила письмо с рекоменадциями в харьковский горсовет.

"Думаю, будет правильно поставить мемориальную доску и запустить процессс переименования школы, потому что это сосовтетсвующие юридические процедуры, чтобы приблизиться к этоум хорошему и правильному делу," - отметила Светличная.

Напомним, ранее на официальном сайте мэрии  зарегистрировали электронная петицию с предложением присвоить имя Даниила Дидыка, погибшего в результате теракта возле Дворца спорта, школе, в которой он учился. 13 февраля она набрала более 4 тысяч подписей.

 

Видео: 

Светличная поддержала идею харьковчан присвоить 11-й школе имя Даниила Дидыка - 13.02.2018

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