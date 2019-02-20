Светличная прокомментировала неисполнение Харьковским горсоветом решения суда по тарифам на проезд

Глава Харьковской ОГА прокомментировала ситуацию с тарифами на перевозки пассажиров в подземном и надземном городском электрическом транспорте Харькова.

Как передает пресс-служба ХОГА, руководитель области отметила, что решения суда требуют полного исполнения.

«Судебное решение является обязательным к исполнению - это норма Конституции Украины. Законодательство предусматривает возможность обжалования решения суда, которое имеет четкую процедуру. Но неисполнение решения суда влечет за собой уголовную ответственность», - отметила Светличная.

В то же время глава ХОГА попросила все массовые мероприятия или митинги проводить согласно действующему законодательству, не нарушая общественный порядок и не создавая дискомфорт для жителей и гостей Харькова.

Руководитель области также отметила, что областная государственная администрация, к сожалению, не имеет полномочий устанавливать или согласовывать тарифы на перевозку пассажиров в городском транспорте.

Такие решения действующим законодательством были переданы в компетенцию органов местного самоуправления - в данном случае исполкома Харьковского городского совета.

«Однако считаю, что качество и эффективность работы предприятий коммунальной и транспортной сферы - это, в первую очередь, вопрос уровня менеджмента. Поэтому перед тем, как предпринимать действия по повышению тарифов, имело бы смысл провести аудит работы соответствующих коммунальных предприятий, обеспечить его прозрачность и использовать все финансовые и организационные ресурсы с целью не повышения стоимости проезда в городском электротранспорте», - сказала Юлия Светличная.